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У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам можна вийти з укриття

Станом на 17:52 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 18:13 оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.

Теги: тривога

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