У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Громадянам можна вийти з укриття
Станом на 17:52 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 18:13 оголошено відбій.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.
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