Тривога у Києві тривала одну хвилину

Низка моніторингових каналів повідомила про загрозу балістики

Удень 21 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Однак сигнал тривав приблизно хвилину, після чого був відбій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, тривога в столиці пролунала о 16:22.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ішлося у повідомленні КМДА.

Одразу після цього, в наступну хвилину, моніторингові та офіційні канали дали інформацію про відбій тривоги.

Паралельно військові попереджали, що для Чернігівської області є ракетна небезпека. Потім загроза була вже для Київської.

Крім того, було зафіксовано активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.

Також низка моніторингових каналів під час тривоги у Києві писала, що є загроза балістики. Однак офіційного підтвердження цього не було.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста.