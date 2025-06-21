Головна Київ Новини
search button user button menu button

Тривога у Києві тривала одну хвилину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Тривога у Києві тривала одну хвилину
Тривога в столиці тривала лише хвилину
фото з відкритих джерел

Низка моніторингових каналів повідомила про загрозу балістики

Удень 21 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Однак сигнал тривав приблизно хвилину, після чого був відбій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, тривога в столиці пролунала о 16:22.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ішлося у повідомленні КМДА.

Одразу після цього, в наступну хвилину, моніторингові та офіційні канали дали інформацію про відбій тривоги.

Паралельно військові попереджали, що для Чернігівської області є ракетна небезпека. Потім загроза була вже для Київської.

Крім того, було зафіксовано активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.

Також низка моніторингових каналів під час тривоги у Києві писала, що є загроза балістики. Однак офіційного підтвердження цього не було.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. 

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста.

 

Читайте також:

Теги: Київ військові укриття небезпека тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гучно в Україні
Атака Росії на Україну продовжується: у багатьох містах лунають вибухи
25 травня, 03:43
Апеляційний суд у місті Дніпрі підтримав рішення суду першої інстанції щодо передачі костелу св. Миколая в Києві парафіяльній громаді Римсько-Католицької Церкви
Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт не отримав бажаного рішення суду
5 червня, 17:01
У Києві працює ППО по ворожих цілях (оновлено)
У Києві працює ППО по ворожих цілях (оновлено)
6 червня, 01:08
Військові отримували доплати, не з’являючись на службу
Бойові доплати за фіктивну службу: ДБР повідомило нові деталі справи 110-ї бригади
13 червня, 10:56
Пошкоджене відділення компанії у столиці
Росіяни знищили два відділення «Укрпошти» у Києві
17 червня, 09:30
Об'єкт у Натанзі, який атакував Ізраїль
Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)
13 червня, 08:41
Тигриця Даліла, яка була врятована з приватного екопарку в Харкові
У київському зоопарку тепер живуть пів тисячі врятованих від війни тварин
14 червня, 08:00
Північно-естонська регіональна лікарня (PERH)
Країни Балтії готують свої лікарні до війни з РФ – Politico
16 червня, 16:25
Станом на зараз продовжується розбір конструкцій
Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)
18 червня, 19:36

Новини

Тривога у Києві тривала одну хвилину
Тривога у Києві тривала одну хвилину
Продовольчі ярмарки у Києві 21-22 червня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 21-22 червня: де можна придбати фермерські продукти
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
14K
Путін: Україна – наша
12K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
9732
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7128
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua