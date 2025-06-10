У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 18:23 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 18:51 було оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, загинула жінка. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

На Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.