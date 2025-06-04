У Рильську на Курщині прогриміли вибухи: місто дрони атакували

Внаслідок атаки дронів на одному з підприємств зайнялась пожежа

У ніч проти 4 червня у Рильську на Курщині прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Близько 23:30 у регіоні пролунали перші вибухи. У Рильську люди почули сильний гуркіт та побачили спалахи у небі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки дронів на одному з підприємств зайнялась пожежа.

Також на відео, що поширили російські пабліки, показано, як унаслідок пожежі відбулась повторна детонація вибухових речовин на підприємстві.

Наразі Оперативний штаб Курської області та тамтешня влада не повідомляли про руйнування і постраждалих.

До слова, на вибухи поскаржились й в тимчасово окупованому Криму. Тривога поширилась на весь півострів.

У ніч проти 31 травня дрони атакували Курщину. Руйнування та пожежі зафіксовані у Рильську та Льгові.

У Рильську два безпілотники врізались у дві п'ятиповерхівки. На першому поверсі цього будинку загорілась квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони, пожежу ліквідували.

У сусідньому будинку дрон влучив у триповерхову будівлю, там також зайнялась пожежа. У будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Мешканців евакуювали. Постраждали сім людей.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою.

«Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Раніше російські пабліки стверджували, що удар прийшловся по пункту розміщення російських формувань, що концентрувались у місті для перекидання сила на територію Сумської області.

Інші пабліки пишуть, що дрони атакували готель, водночас додають, що там могли перебувати російські військові.