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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

О 08:55 у столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Теги: тривога війна Повітряні сили ЗСУ

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