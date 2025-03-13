Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Битва за Курщину: чому Україна поступилася, але не програла

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Весь цей час на кордоні та за кордоном наші війська будували потужні фортифікації, щоб захистити після відходу Суми
фото: AP

Якби не Північна Корея що розміняла на цьому полі бою тисячі посіпак – втримались би ще

По Курщині.

Коли ми літали там, всім було відомо що слабке місце тут до Суджі – логістика. Бо ти летиш по суті по єдиній дорозі, а навколо яру та холмів з лісами, і як там робити дублюючі шляхи ІМРами – хто його зна.

Кожен виліт через Суджу ми обговорювали це.

Було питання часу поки ВС РФ не візьмуть її під контроль дронами.

До цього по цій дорозі постійно били ракетами, полювали «ланцетами», тобто росіяни з самого початку дотримувались плану, паралельно зі штурмами били по логістиці та звужували кільце, але всі розуміли що найбільша щільність буде звісно після того, як підтягнуть на потрібні відстані екіпажі fpv.

Ну так і сталося.

Хлопці що витримали це, титани. Якби не Північна Корея що розміняла на цьому полі бою тисячі посіпак – втримались би ще.

Весь цей час на кордоні та за кордоном наші війська будували потужні фортифікації, щоб захистити після відходу Суми.

Часу на побудову дали вдосталь. Так що після виходу ЗСУ з Курщини прорив ВС РФ не вважаю реальним.

Але на жаль Курщина не стала розмінною картою у перемовинах. Це треба визнати.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна росіяни Курщина війна окупанти військові ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У статті зазначається, що американські безпілотні технології не виправдали очікувань на полі бою
США відстають у сфері розвитку дронів і просять Україну про допомогу – WSJ
Вчора, 16:45
Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну від допомоги, буде гірше, ніж Афганістан, заявив Грем
Сенатор Грем озвучив наслідки зупинення допомоги США для України
9 березня, 18:59
У 2024 році професійне навчання, зокрема курси цільового призначення, пройшли 15,5 тисяч людей
«Метінвест» названо найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів Новини компаній
4 березня, 15:23
Вибухи в Самарській області
Атака на Сизранський нафтопереробний завод: з’явились відео
4 березня, 06:40
За словами російського міністра, гарантії, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними»
Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії
24 лютого, 13:04
Дмитро Пєвцов публічно підтримує дії російських агресорів
Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав заочний вирок в Україні
20 лютого, 16:32
До змагань студентів завчасно готували викладачі
У Кропивницькому вперше пройшли змагання з хобіхорсингу
19 лютого, 09:20
Військові ліквідували понад тридцять бойовиків
Пакистанські військові звільнили сотні пасажирів із захопленого бойовиками потягу
Сьогодні, 08:30
Рубіо зробив заяву про угоду щодо корисних копалин
Чи обговорювалася угода про корисні копалини на зустрічі у Джидді? Рубіо відповів
11 березня, 22:10

Олександр Карпюк

Битва за Курщину: чому Україна поступилася, але не програла
Битва за Курщину: чому Україна поступилася, але не програла
Трамп кладе Україну на вівтар дружби з РФ. Як нам діяти?
Трамп кладе Україну на вівтар дружби з РФ. Як нам діяти?
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил
Уся зброя, яку РФ втратила в Україні, була для іншої війни
Уся зброя, яку РФ втратила в Україні, була для іншої війни
Проблема з фортифікаціями, про яку мало говорять
Проблема з фортифікаціями, про яку мало говорять
Удари вглиб Росії. Чому Байден тягне з дозволом
Удари вглиб Росії. Чому Байден тягне з дозволом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
45K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
17K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
6073
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
3697
Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua