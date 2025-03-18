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Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінились від початку війни
Зеленський поспілкувався з журналістами 18 березня
скриншот з відео

Президент наголосив, що «серйозні партнери» України не погодяться на припинення допомоги, як умови досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми російського диктатора Путіна не змінились з початку повномасштабного вторгнення. Як інформує «Главком», про це президент сказав на онлайн-зустрічі із журналістами.

За словами Зеленського, ультиматуми Путіна переслідують зменшення обороноздатності України, та наголосив, що Україна та її партнери не приймуть їх.

Глава української держави підкреслив, що Росія прагне різними способами послабити українську армії. Путін має намір зменшити її кількісний склад. Зеленський наголосив, що «диктатор Путін підмінює поняття, але не змінює зміст».

«Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. Спочатку – режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна щодо цього», – сказав Зеленський.

За його словами, партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть за умови досягнення угоди про мир. Президент наголосив, що «серйозні партнери» України не погодяться на припинення допомоги, як умови досягнення миру.

«Ми на постійному зв’язку. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде і допомога буде продовжуватися», – підкреслив український лідер.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. 

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції президента, яка відбулась ввечері 18 березня.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори війна перемир'я армія військові

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