Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Найбільше ворог діє на Покровському напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Українські військові відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.