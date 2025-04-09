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Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Найбільше ворог діє на Покровському напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Українські військові відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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