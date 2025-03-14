«Я жартував». Трамп пояснив свою обіцянку «закінчити війну за 24 години»

Ще у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години у листопаді, якщо його оберуть президентом США

«Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив»

Президент США Дональд Трамп пояснив свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що «закінчить цю війну за 24 години».

«Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться», – пояснив президент США.

Нагадаємо, у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години ще у листопаді, якщо його оберуть президентом США. Згодом у січні, перед виборами, всі пригадували його обіцянки.

Після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Так, Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати.

«Згадайте, що він (Трамп – «Главком») говорив про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться», – сказав він, додавши, що діалог обох сторін є «ключем до результату».