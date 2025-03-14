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Путін не хоче відмовлятися від своїх вимог щодо України – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Путін не хоче відмовлятися від своїх вимог щодо України – FT
Путін не хоче, щоб його звинувачували у зриві можливої угоди Трампа
фото з відкритих джерел

Путін наголосив, що будь-яке припинення бойових дій має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке усуне «першопричини» його вторгнення

Попри заяву президента РФ Володимира Путіна про підтримку 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог у межах потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Главком із посиланням на Financial Times.

Під час пресконференції Путін наголосив, що будь-яке припинення бойових дій має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке усуне «першопричини» його вторгнення. В іншому випадку, за його словами, Київ лише отримає можливість для переозброєння та перегрупування сил.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що його команда веде «дуже серйозні дискусії з Путіним та іншими».

Старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова зазначає, що Путін не хоче, щоб його звинувачували у зриві можливої угоди Трампа, але водночас не відчуває тиску, який змусив би його відступити від власних вимог.

«Вони намагаються зіграти зі США у гру в піддавки – спостерігають, як Трамп відреагує, якщо Росія створить ілюзію готовності до діалогу та запропонує умовне безумовне припинення вогню», – пояснила вона.

Путін також натякнув на переговори з Вашингтоном щодо безпеки поставок газу до Європи. Раніше FT повідомляло, що близький друг російського президента Маттіас Варніг розробляє план перезапуску газопроводу «Північний потік-2» за участі американських інвесторів.

«Якщо США та Росія досягнуть домовленості щодо енергетики, тоді газова труба для Європи буде в безпеці. Це вигідно Європі, адже вона отримає дешевий російський газ», – додав Путін.

Теги: росія путін Дональд Трамп Москва Північний потік переговори війна Україна

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