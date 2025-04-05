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Олексій Копитько Експерт та блогер

Зламати Зеленського, або Навіщо Путін вбиває українських дітей?

glavcom.ua
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Загиблі внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, 4 квітня 2025 року
фото: dsns.gov.ua

Говорити з терористами про перемир'я марно

Практично щоденні удари Росії по Кривому Рогу не можна розглядати інакше, ніж персональний терор Путіна проти Зеленського.

Ніяких військових цілей такі удари не переслідують. Мета одна – зламати особисто Зеленського, тому що це його рідне місто. Я сприймаю це так.

Вбивство дітей на майданчику – це військовий злочин і тероризм з боку Росії, це неможливо оцінити по-іншому.

Удар 04.04 – це відповідь Рубіо з приводу справжніх намірів Кремля. Дуже оперативний і максимально прямий.

Точно так само не переслідують ніяких військових цілей щоденні (щотижневі) удари по житлових будинках у Харкові.

Це нещадний терор міста, що забезпечує стійкість всього Лівого берега. Не зламавши Харків, Путін не може досягти своїх політичних цілей.

Харків з підтримкою всієї України вже двічі (з 2014 року – тричі) дав відсіч російській орді.

Ну, не підкориться Харків російським виродкам, це ж очевидно. Москва нічого не може вдіяти з містом військовим шляхом, звідси ці звірства, щоб зламати волю.

Підвищення інтенсивності ударів Росії по Дніпру – у цій же логіці.

Путін – міжнародний злочинець і терорист. Люди, яких він посилає на переговори – це представники терориста, навіть якщо вони з гарвардським і стенфордським дипломом.

З ними можна і потрібно вести переговори про звільнення заручників, передбачаючи заходи захисту проти рецидивів терору.

Говорити з ними про бізнес марно. Поки у них буде можливість сіяти страх, вони будуть продавати страх, це їх головний товар і одночасно маркетингова стратегія.

Інструментарій боротьби з терористами відомий, нічого нового не придумали. Їх треба фізично позбавити можливості сіяти страх.

В ідеалі – фізично прикінчити. Все інше – або тимчасові підготовчі заходи до усунення терористів, або ілюзії.

Тим, хто заговорив про необхідність «повернення Росії» – у футбол, в оперу, у бізнес, у політичний діалог і т.д. – треба допомогти тверезо оцінити наслідки.

Ви «повертаєте» терористів, які вбивають дітей ракетами і дронами у пісочницях, на гойдалках, у ліжечках.

Терористів, які не покарані.

Підкріплюєте рольову модель терористичної держави.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків путін бізнес тероризм модель злочин злочинець місто звільнення Москва переговори

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