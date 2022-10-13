У Києві та центральних областях «Укренерго» стабілізувало енергоживлення

Поки що графіки аварійних обмежень залишаються в Харківській, Сумській та Полтавській областях

«Укренерго» стабілізувало енергоживлення Києва та центральних областей України. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Є велика ймовірність, що нам не доведеться вводити примусові обмеження споживачів в цих регіонах. Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати. Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх», – йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь потрібно більше часу.

«Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Додамо, 12 жовтня диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.