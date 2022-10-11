Відключення світла на Київщині. Укренерго прозвітувало про результати

«Укренерго» ще раз звернулося до мешканців столиці та інших українських міст із закликом зменшити споживання електроенергії

Ввечері, 11 жовтня, у порівнянні із звичайним осіннім днем споживання Києва та області у годину пік було зменшене на 25%. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

За інформацією компанії, 5% припало на добровільне скорочення споживання мешканців Київській області. Самі кияни у вечірній максимум спожили більше електроенергії ніж вчора, тому тут скорочення не перевищило величину примусового обмеження.

«Укренерго» ще раз звернулося до мешканців столиці та інших українських міст із закликом економно користуватися електроприладами у вечірні години з 17:00 до 23:00, коли споживання електроенергії в енергосистемі найвище за добу.

«Якщо ви ввечері зменшите споживання електроенергії і не будете, наприклад, вмикати одночасно пральну машинку та праску, це убезпечить електромережі від перенавантаження та допоможе енергетикам провести ремонти обладнання, яке було пошкоджене ракетними обстрілами ворога. Ми щиро вдячні тим, хто у вечірні години зменшує споживання електроенергії і так допомагає нам балансувати енергосистему та відновлювати зруйновані мережі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Нагадаємо, Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.