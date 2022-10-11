У Хмельницькому раптово зникло світло

Через перенавантаження зникла напруга на об’єктах в частині Хмельницької області

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Друзі, відключення електроенергії в частині громади не планове, а аварійне», – йдеться в повідомленні.

Попередньо через перенавантаження зникла напруга на об’єктах в частині Хмельницької області, в тому числі від них заживлена частина Хмельницького. Орієнтовно понад 50% споживачів, на разі, без електрики.

«Енергетики терміново з‘ясовують причини і проводять відповідні роботи. У випадку невідновлення електропостачання впродовж години буде обмежено водопостачання і роботу каналізаційного господарства», – додав Симчишин.

В Офісі президента повідомляють, що станом на зараз відновлено електропостачання до 3 842 н.п., 105 н.п. залишаються знеструмленими. Протягом останньої доби було пошкоджено 209 об’єктів. З них: 51 – приватні будинки 31 – багатоквартирні будинки 102 інших об’єкти (зокрема школи, лікарні та дитячі садки).

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.