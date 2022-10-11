На Чернігівщині сталося аварійне відключення світла

Деякі жителі Чернігівщини залишился без світла через аварійне відключення

Жителі трьох районів залишилися без електропостачання

Сьогодні, о 18:50, на Чернігівщині аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В‘ячеслав Чаус.

За його словами, деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики.

«Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина – всім відома. Тривають роботи», – йдеться у повідомленні.

Коли саме відновлять електропостачання наразі не відомо.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.