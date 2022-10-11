На Чернігівщині сталося аварійне відключення світла
Жителі трьох районів залишилися без електропостачання
Сьогодні, о 18:50, на Чернігівщині аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В‘ячеслав Чаус.
За його словами, деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики.
«Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина – всім відома. Тривають роботи», – йдеться у повідомленні.
Коли саме відновлять електропостачання наразі не відомо.
Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.
Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.
Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.
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