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На Чернігівщині сталося аварійне відключення світла

Альона Боженко
glavcom.ua
На Чернігівщині сталося аварійне відключення світла
Деякі жителі Чернігівщини залишился без світла через аварійне відключення
фото ілюстративне

Жителі трьох районів залишилися без електропостачання 

Сьогодні, о 18:50, на Чернігівщині аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В‘ячеслав Чаус.

За його словами, деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики.

«Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина – всім відома. Тривають роботи», – йдеться у повідомленні.

Коли саме відновлять електропостачання наразі не відомо.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. 

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Теги: Україна Чернігівщина електроенергія

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