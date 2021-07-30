«Пекельний колгосп і повний несмак»: український блогер розкритикував Одесу

Гордієнко зауважив, що стан доріг і тротуарів в Одесі жахливий

Ведучий передачі «Орел і Решка» відпочив в Одесі і потім розповів про свої враження

Український блогер-мандрівник та ведучий передачі «Орел і Решка» Ян Гордієнко розкритикував відпочинок в Одесі. У своїх Instagram-stories він описав свої враження від Одеси, пише «РБК Україна».

Ян відпочив в Одесі і потім розповів про свої враження. Критика була нещадною.

«У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни і повна відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю все в курсі. Але ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних», – написав блогер.

Гордієнко не міг не помітити, що стан доріг і тротуарів у місті жахливий, також відсутні пандуси для людей з інвалідністю.

instagram.com/yan_gordienko

«Одеса – це коли на одному перехресті з одного боку є пандус для інвалідів, а з іншого ні і це в самому центрі міста. Повна відсутність загального дизайн-коду, пекельний колгосп і повний несмак скрізь. Всі ліплять свої ларьки й тонну реклами де завгодно», – додав він.

За словами Яна, Одеса могла б стати туристичною Барселоною, але влада міста просто ганьбить її.

«Це велика ганьба місцевої влади, бо Одеса – неймовірно багате місто, і, якби гроші не йшли повз, це був би дуже гідний курорт, порівнянний з Барселоною», – підкреслив Гордієнко.

Тим часом, в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що на Одещині море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком.

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