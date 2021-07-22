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    Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)

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    Не все в &laquo;депресивних тонах&raquo; на українських курортах, туристи публікують яскраві фото - Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)
    Не все в «депресивних тонах» на українських курортах, туристи публікують яскраві фото
    Фото: Ольга Зарічна Михалик/Facebook

    Для повної переконливості, що відпочинок спокійний та повноцінний, туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня

    Останнім часом різні природні явища заважають відпочивальникам на Азовському та Чорному морях. Українські туристи жаліються на брудну воду, нашестя медуз, хмари комарів чи сонечок.

    Але є і хороші новини. В мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком. Про це написали у Facebook-групі селища Курортного, що під Одесою.

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    Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)
    Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)

    «Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами», – підписала ролик Галина Синіцина.

    Для повної переконливості, що не все в «депресивних тонах», туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня. Наприклад, Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова поділилися мальовничими відео.

    «Всі хто побував у Курортному, що на Одещині влюбляться з першого разу! Море чистеньке, медуз немає. Хто ще не відвідав цей затишний куточок нашої країни раджу приїжджати», – переконує одна з туристок Ольга Зарічна Михалик.

    Додамо, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ, перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз.

    Нагадаємо, що від медуз на Азовському морі страждають цього року й інші курортні міста.

    Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства вважають, що медуз стало дуже багато через збільшення чисельності цих тварин у Чорному морі та, відповідно, більш масове їх потрапляння до Азовського моря через Керченську протоку навесні.

    Як раніше повідомлялося, на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій, аби зупинити нашестя медуз, яке відлякує відпочивальників. Вони почали встановлювати огороджувальні сітки.

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    Теги: Чорне море відпочинок туризм Азовське море
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    Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)