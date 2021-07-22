Без медуз та чиста вода. Знайдено райський курорт на Одещині (фото, відо)

Не все в «депресивних тонах» на українських курортах, туристи публікують яскраві фото

Для повної переконливості, що відпочинок спокійний та повноцінний, туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня

Останнім часом різні природні явища заважають відпочивальникам на Азовському та Чорному морях. Українські туристи жаліються на брудну воду, нашестя медуз, хмари комарів чи сонечок.

Але є і хороші новини. В мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком. Про це написали у Facebook-групі селища Курортного, що під Одесою.

«Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами», – підписала ролик Галина Синіцина.

Для повної переконливості, що не все в «депресивних тонах», туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня. Наприклад, Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова поділилися мальовничими відео.

«Всі хто побував у Курортному, що на Одещині влюбляться з першого разу! Море чистеньке, медуз немає. Хто ще не відвідав цей затишний куточок нашої країни раджу приїжджати», – переконує одна з туристок Ольга Зарічна Михалик.

Додамо, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ, перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз.

Нагадаємо, що від медуз на Азовському морі страждають цього року й інші курортні міста.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства вважають, що медуз стало дуже багато через збільшення чисельності цих тварин у Чорному морі та, відповідно, більш масове їх потрапляння до Азовського моря через Керченську протоку навесні.

Як раніше повідомлялося, на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій, аби зупинити нашестя медуз, яке відлякує відпочивальників. Вони почали встановлювати огороджувальні сітки.

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