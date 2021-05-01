У Кличка відповіли Офісу президента щодо «маршу вишиванок»

Ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції, кажуть у КМДА

Міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України. Про це заявила 1 травня Київська міська державна адміністрація.

«Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. Зокрема, за інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як патріотичний марш вишиванок», – ідеться в повідомленні.

«Ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів», – наголосили в КМДА та нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці.

Офіс президента України Володимира Зеленського 30 квітня виступив із заявою, в якій засудив марш у Києві з нагоди річниці створення фронтової дивізії військ СС «Галичина» як пропаганду тоталітарних режимів і заявив, що очікує звіту про обставини цього маршу від міського голови Києва Віталія Кличка.

Раніше поліцейські Києва склали адміністративний протокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання 28 квітня під час маршу на честь річниці створення дивізії СС «Галичина».

Українську дивізію «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці. Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священників.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

У ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива – критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.

Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина«.

Напередодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.

Як повідомлялося, Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина».