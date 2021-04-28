Вулицями Києва пройшов марш на честь річниці створення дивізії «Галичина» (фото)

У заході, що був організований націоналістами, взяли участь кілька сотень людей

У Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина». Про це повідомляє LB.ua.

У заході, що був організований С14, ВО «Свобода» та «Правим сектором», взяли участь кілька сотень людей.

Учасники маршу зібралися біля метро «Арсенальна» та пройшли до Майдану Незалежності.

Під час ходи порушень не було. Лише одного чоловіка поліцейські відвели від маршу, оскільки він кричав, шо «всі тут нацисти».

Після ходи учасники розгорнули банер «Не забуде стрільця Україна, з золотим левиком на рукаві».

Довідка: українську дивізію «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці. Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

У ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива – критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.