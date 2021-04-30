Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина»

В ізраїльському МЗС засудили «прославлення нацистських колабораціоністів»

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС «Галичина». У Тель-Авіві нагадали, що підрозділи СС причетні до злочинів під час Голокосту.

Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю у Facebook.

В ізраїльському міністерстві висловили стурбованість заходом та засудили «прославлення нацистських колабораціоністів».

«Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення», – заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішнім питанням кожної країни, але й «частиною колективної відповідальності людських суспільств».

Напередодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.

Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина».

Довідка: українську дивізію «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці. Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

У ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива – критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.