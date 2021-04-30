Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина»
28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина»
В ізраїльському МЗС засудили «прославлення нацистських колабораціоністів»
Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС «Галичина». У Тель-Авіві нагадали, що підрозділи СС причетні до злочинів під час Голокосту.
Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю у Facebook.
В ізраїльському міністерстві висловили стурбованість заходом та засудили «прославлення нацистських колабораціоністів».
«Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення», – заявили в МЗС.
У міністерстві додали, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішнім питанням кожної країни, але й «частиною колективної відповідальності людських суспільств».
Напередодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.
Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина».