Поліція склала протокол на учасника «маршу вишиванок» через нацистське вітання
Марш з нагоди річниці дивізії «Галичина»
Чоловік відмовився підписувати протокол
Київські поліцейські склали адміністративний протокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу з нагоди річниці дивізії «Галичина».
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили, що один з учасників маршу використав заборонене нацистське вітання. Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.
Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення, підкреслили в поліції.
Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина«.
Напередодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.
Як повідомлялося, Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина».