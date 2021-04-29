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    Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму

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    28 квітня у&nbsp;Києві&nbsp;представники&nbsp;націоналістичних організацій провели&nbsp;марш вишиванок до дня створення дивізії &laquo;Галичина&raquo; - Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму
    28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина»
    Фото з відкритих джерел

    Спікер парламенту «погано» ставиться до маршу на честь створення дивізії «Галичина»

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає марш на честь створення дивізії СС «Галичина» порушенням закону. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Ставлюся погано (до маршу). На жаль, будь-яке порушення закону – пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту – на території нашої держави не додає нам ні всередині суспільства, ні за межами нашої країни», – сказав Разумков.

    За його словами, «сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС, зокрема і дивізію «Галичина»

    Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина».

    Довідка: українську дивізію «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці. Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.
    28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.
    У ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.
    Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива – критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.
    Теги: Верховна Рада історія пропаганда акція націоналісти Україна Дмитро Разумков
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