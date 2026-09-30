Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів

Це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових

За одну добу російська армія втратила понад дві тисячі військових

Російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані британської розвідки.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.

Три попередні випадки британська розвідка зафіксувала ще у 2024 році. Таким чином, новий показник перевищив попередні максимуми та став найвищим добовим рівнем втрат російських військ.

фото: Ministry of Defence

Британська розвідка зазначає, що втрати російської армії залишаються стабільно високими ще з літа. Однією з причин аналітики називають продовження наступальних дій російських військ на сході України.

Зокрема, значні сили РФ намагаються просуватися в районі так званого «поясу фортець» у Донецькій області. Окремо британські аналітики згадали бойові дії поблизу Добропілля.

Британські оцінки також свідчать про те, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат у 2026 році. У британському уряді раніше заявляли, що російські втрати залишаються надзвичайно високими, тоді як темпи просування російських військ упродовж року сповільнилися.

Варто нагадати, що Росія може вже з жовтня суттєво збільшити кількість військових на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації. Для України це стане серйозним випробуванням.

За оцінкою командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді, прихована мобілізація в Росії вже триває, а найближчим часом вона може перейти у відкритішу фазу. Він вважає, що Кремль намагатиметься максимально швидко відправляти мобілізованих на фронт, зокрема без належної підготовки.