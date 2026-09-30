Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
Це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових
фото: Генштаб ЗСУ

За одну добу російська армія втратила понад дві тисячі військових

Російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані британської розвідки.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.

Три попередні випадки британська розвідка зафіксувала ще у 2024 році. Таким чином, новий показник перевищив попередні максимуми та став найвищим добовим рівнем втрат російських військ.

Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів фото 1
фото: Ministry of Defence

Британська розвідка зазначає, що втрати російської армії залишаються стабільно високими ще з літа. Однією з причин аналітики називають продовження наступальних дій російських військ на сході України.

Зокрема, значні сили РФ намагаються просуватися в районі так званого «поясу фортець» у Донецькій області. Окремо британські аналітики згадали бойові дії поблизу Добропілля.

Британські оцінки також свідчать про те, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат у 2026 році. У британському уряді раніше заявляли, що російські втрати залишаються надзвичайно високими, тоді як темпи просування російських військ упродовж року сповільнилися.

Варто нагадати, що Росія може вже з жовтня суттєво збільшити кількість військових на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації. Для України це стане серйозним випробуванням.

За оцінкою командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді, прихована мобілізація в Росії вже триває, а найближчим часом вона може перейти у відкритішу фазу. Він вважає, що Кремль намагатиметься максимально швидко відправляти мобілізованих на фронт, зокрема без належної підготовки.

Читайте також:

Теги: війна британська розвідка росія втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир через катастрофу? Як не допустити трагічного варіанту
Мир через катастрофу? Як не допустити трагічного варіанту
23 вересня, 12:25
Науседа: Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава
Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки
23 вересня, 01:28
Йдеться не про укриття в самій будівлі Верховної Ради
Верховна Рада готує резервний пункт на випадок знищення будівлі парламенту – нардепка
18 вересня, 20:23
Після повернення із СЗЧ військових не одразу залучили до завдань
Міноборони пояснило, що відбувається з військовими після повернення із СЗЧ
16 вересня, 17:19
На рахунку оператора дрона-перехоплювача Дмитра Грабовського понад 500 офіційно знищених повітряних цілей противника
«Росіяни зрозуміли наше слабке місце». Герой України Дмитро Грабовський – про реактивні «Шахеди» Інтерв’ю
14 вересня, 12:35
Усі загоряння ліквідовані
РФ вдарила КАБами по житловій забудові у Краматорську: є загиблі та постраждалі
7 вересня, 18:09
Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
6 вересня, 20:59
Журналістка перебуває в російській неволі понад два з половиною роки
Окупанти засудили до 15 років викрадену журналістку Левченко
4 вересня, 15:00
Сікорський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії
2 вересня, 15:32

Події в Україні

Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
81K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua