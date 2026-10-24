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РФ прицільно вдарила по фермі: загинула жінка і тварини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ прицільно вдарила по фермі: загинула жінка і тварини
Наразі на території пошкодженого господарства працюють профільні служби
фото: Сумська ОВА

Росіяни атакували безпілотником ферму на Сумщині, де утримували велику рогату худобу

Російські війська у суботу, 24 жовтня, атакували безпілотником ферму в Конотопському районі Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Ціллю росіян стала ферма, де вирощують велику рогату худобу. У момент влучання в епіцентрі удару опинилася одна з працівниць підприємства. Вона загинула. За кілька днів жінці мало виповнитися 32 роки.

РФ прицільно вдарила по фермі: загинула жінка і тварини фото 1

Відомо також про чотирьох постраждалих. Двоє з них потребували госпіталізації. Попередньо, отримані травми неважкі.

Російська атака призвела і до втрат серед худоби. Частина тварин загинула, інші зазнали поранень.

Наразі на території пошкодженого господарства працюють профільні служби. Інформацію про наслідки обстрілу продовжують уточнювати.

«Росія продовжує бити по цивільних підприємствах, знищувати господарства та забирати життя людей, які просто виконують свою роботу», – додали в повідомленні.

Нагадаємо, уночі 20 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Зарічному районі Сум.

Раніше російські війська атакували низку громад Сумської області. Внаслідок ворожих ударів загинув 49-річний чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення та травми. Серед постраждалих є двоє маленьких дітей.

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Теги: Сумщина тварини росія

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