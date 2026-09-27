Росія виступила з цинічною заявою щодо ударів по дата-центрах України

Міноборони РФ проілюструвало інформацію зображенням дрона з підписом «Цифровий детокс»

Росія відкрито похизувалася вчиненим проти України воєнним злочином. Міністерство оборони країни-агресорки проілюструвало звіт про удари по дата-центрах зображенням дрона Shahed з підписом «Цифровий детокс». Як інформує «Главком», пост опублікували в Telegram російського Міноборони.

«У примусовому режимі», – підписали зображення росіяни.

Таким чином, у російському Міноборони фактично визнали, що регулярно атакують українські дата-центри, щоб залишити цивільне населення без доступу до мережі.

У вересні Росія посилила удари по українській цифровій інфраструктурі. Після атаки 23 вересня проблеми з доступом до інтернету виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств Києва та області, а понад шість провайдерів повідомили про збої через пошкодження дата-центрів і вузлів мережі.

25 вересня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Працівники не постраждали, клієнтські дані вдалося зберегти, а сервіси продовжили працювати з резервних майданчиків.

Наступного дня ворог атакував дата-центр Cosmonova у Києві. Внаслідок удару було пошкоджено опорну мережу, через що частина клієнтів відчувала перебої в роботі інтернету.

Водночас радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що повністю залишити Україну без інтернету Росії не вдасться через розподілену структуру мереж. Однак локальні перебої можливі, а вартість послуг провайдерів у перспективі може зрости через витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури.