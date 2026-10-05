ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з рукопашного бою
Наразі російські пропагандисти не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення гвардії сержанта Барабанова
Сили оборони знищили російського окупанта Нікіту Барабанова. Про це повідомляє «Главком».
Нікіта Барабонов був кандидатом у майстри спорту з рукопашного бою та брав участь у злочинній війні Росії проти України
Наразі російські пропагандисти не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення гвардії сержанта Барабанова.
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у вівторок, 6 жовтня.
Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва.
Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.
У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).
У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант
Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.
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