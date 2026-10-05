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ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з рукопашного бою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з рукопашного бою
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у вівторок, 6 жовтня

Наразі російські пропагандисти не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення гвардії сержанта Барабанова

Сили оборони знищили російського окупанта Нікіту Барабанова. Про це повідомляє «Главком».

Нікіта Барабонов був кандидатом у майстри спорту з рукопашного бою та брав участь у злочинній війні Росії проти України

Наразі російські пропагандисти не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення гвардії сержанта Барабанова.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у вівторок, 6 жовтня.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.

Теги: окупанти війна спорт смерть росія

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