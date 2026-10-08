Білий дім анонсував нову мирну пропозицію стосовно завершення війни в Україні

Українські посадовці обговорять її зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня. Про це пише видання «Голос Америки» з посиланням на слова адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

За його словами, зустріч має бути присвячена новій пропозиції, яка «охоплює всі аспекти конфлікту та має на меті покласти край війні». Інших деталей щодо змісту документа американська сторона наразі не оприлюднила.

До переговорів також мають долучитися радники з питань національної безпеки країн «групи E3» – Франції, Німеччини та Великої Британії. Очікується також участь представників Європейського Союзу та НАТО.

Українська делегація вже вирушає до Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори української команди з американською стороною заплановані на п'ятницю та суботу, 9-10 жовтня.

«Наша команда сьогодні перебуває в Європі, завтра-післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. Я сподіваюся, що всі сигнали відповідні будуть донесені», – сказав Зеленський.

Таким чином, майбутня зустріч відбудеться за участю не лише представників України та США. До обговорення нової пропозиції Вашингтона планують залучити ключових європейських партнерів і представників НАТО.

Наразі невідомо, які саме умови містить нова мирна пропозиція та чи передбачає вона конкретні домовленості щодо припинення вогню, територіальних питань або гарантій безпеки. Білий дім повідомив лише, що документ охоплює всі аспекти війни та спрямований на її завершення.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. Про це очільник МЗС країни-агресора сказав, коментуючи перспективи нової зустрічі сторін.