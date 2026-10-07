Україна готова до чотирьох форматів перемир’я з Росією – МЗС

Україна допускає як загальне припинення вогню, так і домовленості щодо окремих сфер

Георгій Тихий назвав умови припинення вогню, які готова підтримати Україна

Україна готова до кількох форматів припинення вогню з Росією. Йдеться як про повне припинення бойових дій, так і про окремі домовленості щодо Чорного моря, енергетики та продовольчої безпеки. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу для журналістів, пише «Главком».

За словами представника МЗС, перший варіант – безумовне та повне припинення вогню. Україна готова підтримати такий режим, якщо на нього погодиться Росія.

Другим форматом Тихий назвав перемир’я в Чорному морі. За його словами, воно може відбуватися за посередництва Туреччини та Єгипту.

Третій варіант передбачає припинення ударів по енергетичних об’єктах та продовольче перемир’я. У цьому форматі посередником може виступити Індія.

Четвертий запропонований режим – енергетичне перемир’я за посередництва США.

«Питання лише у готовності Росії до цих режимів», – заявив Тихий.

Україна допускає як загальне припинення вогню, так і домовленості щодо окремих сфер, де сторони можуть зупинити бойові дії або удари. Водночас Київ очікує відповідної готовності з боку Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про готовність України підтримати тристоронню зустріч на технічному рівні за участю України, США та Росії. Серед можливих місць проведення він називав Об’єднані Арабські Емірати або іншу країну, яку визначать Сполучені Штати.