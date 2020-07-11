У Краматорську дитина мешкала серед собак на території садового товариства



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В будинку де мешкала дитина знаходилися дві дорослі собаки, одна з них бійцівської породи, та шестеро цуценят

10-річна дівчинка мешкала в будинку на території садового товариства з батьками та вісьмома собаками

Інспектори ювенальної превенції Краматорського відділу поліції отримали повідомлення від місцевої мешканки про те, що коли вона приїхала у садове товариство «Катеринича» побачила, що неподалік мешкає родина з дитиною, яка була голодна та недоглянута, – повідомляє Краматорський відділ поліції Донецької області.

За вказаним адресом виїхали інспекторка ювенальної превенції поліції Краматорська Ілона Гончарова, співробітник групи реагування на факти домашнього насильства Олександр Косьмин та працівники служби у справах дітей Краматорської міської ради.

Як виявилось 10–річна дівчинка мешкає в будинку на території садового товариства з батьками. Також в будинку знаходилися дві дорослі собаки, одна з них бійцівської породи, та шестеро цуценят. Умови мешкання непридатні для нормального фізичного та психологічного розвитку дитини. На момент приїзду поліцейських батьки перебували у стані сп’яніння.

Правоохоронці прийняли рішення тимчасово передати дівчинку до медичної установи на обстеження. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні порушення.

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