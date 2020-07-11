Поліція відкрила справу щодо масового «мінування» у Чернівцях



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За фактами неправдивих повідомлень про замінування низки об’єктів у Чернівцях відкрито кримінальні провадження

За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років

За фактами неправдивих повідомлень про замінування низки об’єктів у Чернівцях відкрито кримінальні провадження.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

«Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості про вказані події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

10 липня анонімний заявник повідомив про закладену вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів міста, а також на площах Філармонії та Центральній.

З будівель міськради та навчального закладу правоохоронці евакуювали 125 осіб та обмежили доступ громадян до місць можливої небезпеки.

Вибухотехніки обстежили ці площі, будівлі та прилеглі території, однак будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не виявили.

За даними поліції, загалом від початку цього тижня до обласного управління НПУ надійшло 5 звернень про закладену вибухівку на території різних об’єктів у Чернівцях. Всі вони виявилися неправдивими. Наразі за кожним фактом слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють причетних до правопорушень осіб.

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