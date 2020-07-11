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    Кримінал

    Поліція відкрила справу щодо масового «мінування» у Чернівцях

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    <p>За фактами неправдивих повідомлень про замінування низки об&rsquo;єктів у Чернівцях відкрито кримінальні провадження</p> - Поліція відкрила справу щодо масового «мінування» у Чернівцях

    За фактами неправдивих повідомлень про замінування низки об’єктів у Чернівцях відкрито кримінальні провадження

    За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років

    За фактами неправдивих повідомлень про замінування низки об’єктів у Чернівцях відкрито кримінальні провадження.

    Про це інформує пресслужба обласної поліції.

    «Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості про вказані події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

    Відповідно до чинного законодавства, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

    10 липня анонімний заявник повідомив про закладену вибухівку в будівлі Чернівецької міської ради, одному з навчальних закладів міста, а також на площах Філармонії та Центральній.

    З будівель міськради та навчального закладу правоохоронці евакуювали 125 осіб та обмежили доступ громадян до місць можливої небезпеки.

    Вибухотехніки обстежили ці площі, будівлі та прилеглі території, однак будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не виявили.

    За даними поліції, загалом від початку цього тижня до обласного управління НПУ надійшло 5 звернень про закладену вибухівку на території різних об’єктів у Чернівцях. Всі вони виявилися неправдивими. Наразі за кожним фактом слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють причетних до правопорушень осіб.

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