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    Події в Україні

    Ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів

    На щастя, втрат немає - Ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів
    На щастя, втрат немає
    фото з відкритих джерел

    Росіяни били з мінометів

    Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомило оперативне командування «Північ».

    29 травня близько 17:20-17:45 спостерігачі зафіксували приблизно 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів.

    Втрат серед особового складу та техніки немає.

    Нагадаємо, пообіді окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ.

    Удень 29 травня також повідомлялося, що Сумщина потерпає від ворожих обстрілів, зафіксовано 20 вибухів.

    Напередодні Арестович прокоментував обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу.

    Учора окупанти вночі обстрілювали Сумщину.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів