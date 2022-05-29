Ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів

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На щастя, втрат немає

Росіяни били з мінометів

Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомило оперативне командування «Північ».

29 травня близько 17:20-17:45 спостерігачі зафіксували приблизно 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, пообіді окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ.

Удень 29 травня також повідомлялося, що Сумщина потерпає від ворожих обстрілів, зафіксовано 20 вибухів.

Напередодні Арестович прокоментував обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу.

Учора окупанти вночі обстрілювали Сумщину.

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