Ворог обстрілює Сумщину: пролунало 30 вибухів
Росіяни били з мінометів
Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомило оперативне командування «Північ».
29 травня близько 17:20-17:45 спостерігачі зафіксували приблизно 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо, пообіді окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину з території РФ.
Удень 29 травня також повідомлялося, що Сумщина потерпає від ворожих обстрілів, зафіксовано 20 вибухів.
Напередодні Арестович прокоментував обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу.
Учора окупанти вночі обстрілювали Сумщину.