У Кременчуці спрацювала ППО: є постраждалі

Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини

В Кременчуцькому районі Полтавщини українські захисники збили дві ворожі ракети. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.