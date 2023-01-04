В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)

Після вибухів спалахнула пожежа у житловому секторі

У тимчасово окупованому Криму ввечері, 4 січня, пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що вибухи було чути поблизу мису Фіолент.

За словами місцевих жителів, після вибухів спалахнула пожежа у житловому секторі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупаційна «влада» прокоментувала вибухи. Вибухи пояснили ніби то вибухом газового балона в СНТ «Незабудка». Зазначається, що в результаті вибухи загинула одна людина.

Нагадаємо, ввечері 4 січня вибухи пролунали і на Харківщині.

Додамо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню