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В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
У Севастополі прогриміли сильні вибухи
фото із відкритих джерел

Після вибухів спалахнула пожежа у житловому секторі

У тимчасово окупованому Криму ввечері, 4 січня, пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вибухи було чути поблизу мису Фіолент.

За словами місцевих жителів, після вибухів спалахнула пожежа у житловому секторі.

Окупаційна «влада» прокоментувала вибухи. Вибухи пояснили ніби то вибухом газового балона в СНТ «Незабудка». Зазначається, що в результаті вибухи загинула одна людина.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео) фото 1

Нагадаємо, ввечері 4 січня вибухи пролунали і на Харківщині.

Додамо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Теги: пожежа Костянтинівка боєприпаси Telegram озброєння ворог відео

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