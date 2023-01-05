Росія досі латає Кримський міст після вибуху: свіжі фото з космосу

Вибух на Кримському мості стався три місяці тому

До повноцінного відновлення транспортного руху Кримським мостом ще далеко

У мережі з’явився новий супутниковий знімок Кримського моста, на якому майже три місяці тому стався вибух. Судячи з фото, ремонтні роботи на мості все ще тривають. Фото опублікував Osint-аналітик Бреді Ефрік у своєму Twitter-акаунті.

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Схоже, до повноцінного відновлення транспортного руху Кримським мостом ще далеко.

«Кримський міст було уражено майже три місяці тому і супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження», – наголосив Ефрік.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступаючи в Раді розповів, що Кримський міст все частіше працює на виїзд.

Як повідомлялося, на Кримського мосту 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.