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Українські воїни знищили російський «Бук»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни знищили російський «Бук»
фото ілюстративне

Протягом доби на таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів

Збройні сили України тримають оборону на Авдіївському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Знищено зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1». Загальні втрати ворога в операційній зоні оперативно-стратегіного упруповання військ «Таврія» другу добу поспіль близько 700 осіб», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби на таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону.

Втрати ворога склали 675 осіб.

«Бук» – сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА, тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

Також українські воїни знищили 22 одиниці військової техніки РФ, Зокрема, два танки, вісім бойових броньованих машин, три артсистеми, один засіб ППО, один БпЛА, сім автомобілів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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