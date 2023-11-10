Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі

Неподалік від станції «Прудок» розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів

Росія активно перебазовує компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули два потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Телеграм.

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Зі свідчень спільноти залізничників Білорусі, 15-24 вересня до країни прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Відомо, що ешелони прямували з російських залізничних станцій «Чебоксари» та «Потанино», і зайшли на білоруську станцію «Прудок». Вантаж належить до класу «Вибухові матеріали», і значиться як «Інші боєприпаси для військових цілей» і «Боєприпаси, крім вищезазначених».

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В моніторинговій групі повідомили, що неподалік від станції «Прудок» розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт «Заольша», де проходять всього два поїзди на добу.

Потяги були відправлені:

15 вересня - 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції «Чебоксари». Прибуття 22 вересня;

18 вересня - 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції «Потанино». Прибуття 24 вересня.

Також підкреслюється що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ «Трансрейл- БЗД». На додаток, виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами військового призначення.

Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.