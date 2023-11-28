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На Київщині прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині прогриміли вибухи
У повітряному просторі Київщини зафіксовано «Шахеди»
фото ілюстративне

Громадян закликають перебувати в укриттях

Під час повітряної тривоги жителі Київщини почули вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що це працює протиповітряна оборона.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – додали в ОВА.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе.

Теги: безпілотник війна окупанти

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