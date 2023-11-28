На Київщині прогриміли вибухи
Громадян закликають перебувати в укриттях
Під час повітряної тривоги жителі Київщини почули вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що це працює протиповітряна оборона.
«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.
Громадян закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.
«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – додали в ОВА.
Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе.
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