На Київщині прогриміли вибухи

Громадян закликають перебувати в укриттях

Під час повітряної тривоги жителі Київщини почули вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що це працює протиповітряна оборона.

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«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

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«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – додали в ОВА.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти запустили одразу кілька груп дронів-камікадзе.