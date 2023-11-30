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За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Українські захисники відбивають атаки окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 листопада

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 листопада.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили чотири атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмутп, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти п’ять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили девять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ Донеччина Луганщина Херсонщина Запорізька область

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