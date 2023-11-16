Біля Сватового бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ (відео)

38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником

Воїни Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку. Він був в формі українського війська.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Так, 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року. «Спершу потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні РФ з Україною у Курській області», – розповіли в МВС.

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Згодом, як розповіли у відомстві, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. «Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, «собратья» покинули «товаріща». Бійці евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали першу медичну допомогу», – додали в МВС.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.