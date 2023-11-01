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Окупанти заявили, що ЗСУ розгромили командний пункт угруповання «Днепр»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили, що ЗСУ розгромили командний пункт угруповання «Днепр»
Ймовірно удару було завдано ракетою Atacms
фото ілюстративне

Внаслідок удару в рашистів є втрати

Сьогодні, 1 листопада, Сили оборони України, ймовірно, знищили командний пункт «Днепр» окупаційної армії РФ. Він розташовувався на Арабатській стрілці біля окупованого Криму. Про це передають росЗМІ.

«У районі 11:00 по командному пункту «Днепр» на Арабатській стрілці противник завдав ракетного удару», – пишуть пропагандисти.

Зазначається, що внаслідок удару в рашистів є втрати.

Більше того, в РФ припускають, що удар пов'язаний зі зливом даних про те, що новим командувачем окупаційного угруповання «Днепр» призначено російського генерала Михайла Теплинського.

«Навіщо було розпіарювати призначення генерала Теплинського (...)? Він несе загибель оточуючим», – додають пропагандисти.

Ймовірно удару було завдано ракетою Atacms.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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