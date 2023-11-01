Окупанти заявили, що ЗСУ розгромили командний пункт угруповання «Днепр»

Внаслідок удару в рашистів є втрати

Сьогодні, 1 листопада, Сили оборони України, ймовірно, знищили командний пункт «Днепр» окупаційної армії РФ. Він розташовувався на Арабатській стрілці біля окупованого Криму. Про це передають росЗМІ.

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«У районі 11:00 по командному пункту «Днепр» на Арабатській стрілці противник завдав ракетного удару», – пишуть пропагандисти.

Зазначається, що внаслідок удару в рашистів є втрати.

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Більше того, в РФ припускають, що удар пов'язаний зі зливом даних про те, що новим командувачем окупаційного угруповання «Днепр» призначено російського генерала Михайла Теплинського.

«Навіщо було розпіарювати призначення генерала Теплинського (...)? Він несе загибель оточуючим», – додають пропагандисти.

Ймовірно удару було завдано ракетою Atacms.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.