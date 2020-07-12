У Криму зафіксували колону військової техніки, яка рухалася в бік Сімферополя



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Усі російські вантажівки, судячи з номерних знаків, прибули в Крим з одного регіону Фото: Крим.Реалії

Військову колону помітили на трасі «Таврида»

У суботу, 11 липня, в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Так, на ділянці траси «Таврида» помітили щонайменше 40 одиниць військової техніки, ще на одній з транспортних розв'язок помітили військових регулювальників.

На кабінах багатьох вантажівок була позначка про перевезення небезпечних вантажів з написом «тосол отрута». Усі російські вантажівки, судячи з номерних знаків, прибули в Крим з одного регіону.

Також, крім вантажівок, на під'їздах до Сімферополя помітили чотири військові бронетранспортери з великою кількістю різних вантажів, ще один БТР тягли на буксирі.