Командувач Об'єднаних сил назвав кілька сценаріїв можливого вторгнення Росії до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Наєв заявив, що Україна стежить за російськими військами поблизу своїх кордонів

Наєв запевнив, що безпосередніх загроз агресії щодо можливого нападу РФ на Херсонську область нині не спостерігається

Українські військові розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії до України на різних частинах кордону, навіть одночасно.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

«Збройними силами України розглядаються декілька сценарієв на всьому периметру державного кордону з Російською Федерацією, а також тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, і Автономної Республіки Крим. Ми розглядаємо дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно. Відповідні органи військового управління ЗСУ, зокрема і Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, яке я очолюю, ми постійно готуємося до адекватних дій у відповідь», - сказав Наєв.

Командувач Об'єднаних сил зазначив, що «наше завдання – стримати агресора, а у випадку переходу його до відкритої агресії – відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю. Ми все робимо для того, щоби наші дії були ефективні, якісно підготовлені. На цей час безпосередніх загроз агресії з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим відносно Херсонської області України тих об'єктів і того угруповання, які перебувають на цій території, ЗСУ не встановлено».

Наєв також повідомив, що невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ перебувають уздовж адміністративної межі між Херсонською областю і Автономною Республікою Крим, однак на цей час безпосередніх загроз щодо наступу немає.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ наголосив, що командувач Військово-морських сил України, який нещодавно заявив про можливе військове вторгнення Росії з Криму, «перебільшив та не має повної інформації».

Раніше стало відомо, що МЗС радить українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна.

Зазначимо, що аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

Читайте також: