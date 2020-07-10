У Росії розпочинається нова ера путінських репресій

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Всіх, кому у РФ не подобається план Путіна, стрімко позбавляють громадянських прав

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В Москве один за другим идут обыски у независимых журналистов и оппозиционных активистов, правоохранительные органы задерживают губернатора Хабаровского края, ФСБ - журналиста Ивана Сафронова, в парламент, как из рога изобилия, валятся репрессивные законопроекты, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает поскорее «привести в соответствие» с новой конституцией межгосударственные соглашения России. Среди прочего, это могут быть и договоры о границах с соседними государствами. Неужели «зеленый коридор» для всех этих решений открыло голосование по поправкам в Основной закон страны?

Дождались посадок

Любители «твердой руки» регулярно обвиняют российские власти в излишней мягкости. «А где посадки?» - сурово вопрошают они. Спешим их порадовать: посадки начались. И вряд ли быстро закончатся.

Голосование по поправкам, похоже, стало сигналом для задержаний активистов, обысков у журналистов и политиков, судов и принятия Госдумой новых пакетов (именно во множественном числе) репрессивных законопроектов. А ведь прошла всего неделя после «путинского плебисцита». У властей явно в рукаве еще немало сюрпризов. Похоже, не только запрет на «отчуждение территорий» России, но почти все спорные темы, прописанные Кремлем в новой конституции, получат законотворческое продолжение.

Но любителям посадок вряд ли стоит радоваться. Правоохранительные органы не приходят за коррупционерами. Если губернатора обвиняют в убийстве, то только избранного помимо воли Кремля. Если ловят экстремистов, то исключительно «либеральных», если увольняют профессоров, то не взяточников, а неблагонадежных.

Страх нелегитимности или наглость вседозволенности?

Внезапно оказалось, что до 2020 года мы все еще жили в другой, ельцинской России. Не только потому, что у нас сохранялась формально старая, хотя и изрядно покореженная конституция. Просто у госмашины еще были тормоза. Теперь их нет, сняли за ненадобностью.

Реального разделения властей и системы сдержек и противовесов при Путине уже не было, но на бумаге они сохранялись и в принципе могли внезапно «проснуться». Путин был всевластным правителем, но сроки его пребывания у власти были все-таки ограничены. Судя по формату спецоперации, в котором проводилось голосование по поправкам, и масштабу протестного волеизъявления, власть не была полностью уверена в правовой пролонгации действующего режима личной власти Путина. Она не трогала старые госграницы, потому что не была уверена, что его легитимности достаточно, чтобы начинать войны за их изменение. Исключением был пока только Крым.

Теперь все изменилось. Страну «нагнули» и протащили новый основной закон, а само голосование поспешили переименовать в плебисцит о доверии действующему президенту.

Можно, конечно, предположить, что жесткость, с которой власти затем ринулись душить все независимое от них, а тем более оппозиционное, вызвана как раз пониманием того, что принять поправки удалось только преодолев мощнейшее сопротивление и ценой тотальной фальсификации итогов голосования. Мне, однако, представляется, что речь идет, скорее, о «домашней заготовочке». Ведь законы явно должны были написать заранее, чтобы их можно было вносить в Госдуму уже сейчас. А раз так, то дело не в страхе, а в эйфории триумфа.

Пройден период транзита, когда надо было переизбираться или придумывать сказки про преемника. Можно вести себя честно, забыв про международное сообщество и внутренние правовые процедуры. По сути, всех, кому не нравится план Путина, стремительно лишают их гражданских прав. И это может быть только началом настоящей «эры Путина». И сколько она продлится, зависит только от российского народа.

Кампанию репрессий быстро не закончат

У любого процесса своя логика. Хотелось бы, конечно, верить, что это все очередная разовая акция. Устрашат большинство политически активных россиян, несколько человек, которым особенно не повезло, посадят. Возможно, даже на большие сроки, потому что маленьких, например, за госизмену, в которой обвиняют журналиста Ивана Сафронова, не бывает.

Но многие надеются, что этим все и ограничится. Однако это вряд ли возможно. Принятие репрессивных законов, а их будет еще немало, потребует новых жертв. Такова бюрократическая логика. Власти явно демонстрируют свои приоритеты. Поправок-то в конституцию чуть не двести, но далеко не всех их подкрепляют не то, что законами, но даже публичными разъяснениями.

Так что сейчас машина тронулась с места, и дальше сила инерции понесет ее под горку. И даже если «великий водчий» захочет остановить свою железную колесницу, легко это у него не получится.

Джерело: Deutsche Welle

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