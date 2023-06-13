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Під водою 17 населених пунктів Херсонщини, Кривий Ріг оговтується від ракет: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під водою 17 населених пунктів Херсонщини, Кривий Ріг оговтується від ракет: ситуація в регіонах
Із лівобережжя Херсонщини вдалося вивезти 133 людини
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Нічна ракетна атака. Влучань немає. Постраждалі відсутні. Працювало ППО. Фактів падіння уламків на об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – два обстріли, із мінометів та АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі дитячого будинку інтернату.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади. Есманська громада: пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач. У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Запорізька область

Ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області: двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам.

За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка. 34 зруйновані об'єкти: багатоповерхові та приватні будинки, майно людей, комунікації.

Дніпропетровщина

Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК «Схід». Внаслідок влучання в п’ятиповерхівку за попередньою інформацією загинули троє мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники. Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Працюють  рятувальники. Побиті шість легкових машин.

Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. В місті працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.

Харківщина

Минулої ночі ворог завдав удару по Харкову БПЛА Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа на площі 1000 кв. м. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, — без постраждалих.

Вчора ворог обстріляв смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ «Торнадо». Пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, газопровід та магазин. З пораненнями госпіталізовані двоє людей.

Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району поранення зазнав 40-річний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі підприємства в с. Івашки Богодухівського району.

Також вчора з гелікоптера було обстріляне с. Басове Богодухівського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина

З авіації та артилерії противник вдарив вчора по Новоселівському. Також артобстрілів зазнали Діброва, Невське та Білогоріка. За добу противник здійснив 97 обстрілів (456 снарядів). Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим.

Так, у Містках, що між Сватовим та Старобільськом, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні зараз перебувають понад 100 військових рф.

Донеччина

Вчора рашисти обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка,  смт Желанне, смт Північне, смт Нью-Йорк,  с.Благодатне, с.Багатир, с.Карлівка. Пошкоджено 11 житлових будинків, три службових автомобіля, цивільний автомобіль, магазин. На Донеччині за добу: один загиблий, п’ятеро поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 39 обстрілів  (177 снарядів), з них по м. Херсон – один артилерійський обстріл (8 снарядів).

Російські військові поцілили  у райони 20 населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні. Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. З підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 маломобільних осіб.

Лівий берег: ситуація надалі залишається критичною. Там під водою 17 населених пунктів. І в жодному з них Росія не поспішає рятувати людей, котрі через них опинилися в смертельній небезпеці.  Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини

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