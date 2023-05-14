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Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Росіяни поцілили по інфраструктурному обʼєкту

Російські загарбники сьогодні в ніч проти 14 травня, завдали ракетних ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об’єкт. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram,.

«Внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає. Цілили по інфраструктурному обʼєкту», – зазначив Терехов.

Мер міста також зазначив, що у прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.

Нагадаємо, також у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення.

До слова, у всіх областях на заході, в центрі та на півночі України було оголошено повітряну тривогу.

Теги: Харків ракета

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