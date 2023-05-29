Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)

До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки

Пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі

Унаслідок ворожого обстрілу на Львівщині виникла пожежа в господарській будівлі. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

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Як зазначається у повідомленні, пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі. «Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем двох господарських будівель та житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що до ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

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Як раніше повідомлялося, у ніч проти 29 травня ЗСУ збили ворожу ракету над Львівщиною.На місці падіння уламків виникла вирва.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.