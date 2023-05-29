Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)
До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки
фото: пресслужба ДСНС

Пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі

Унаслідок ворожого обстрілу на Львівщині виникла пожежа в господарській будівлі. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

Як зазначається у повідомленні, пожежа виникла в дерев'яній господарській будівлі в Золочівському районі. «Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено кабіну трактора. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем двох господарських будівель та житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1

Також зазначається, що до ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2

Як раніше повідомлялося, у ніч проти 29 травня ЗСУ збили ворожу ракету над Львівщиною.На місці падіння уламків виникла вирва.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Теги: пожежа рятувальники Львівщина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Воронежі спалахнула масштабна пожежа
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
23 травня, 06:41
Без світла понад 20 населених пунктів: Міненерго повідомило про влучання
Без світла понад 20 населених пунктів: Міненерго повідомило про влучання
18 травня, 11:20
ЗСУ за допомогою системи Patriot вже знищили сім «Кинджалів»
Росія заявила, що знищила Patriot. Міноборони відреагувало жартом
16 травня, 18:19
Росія здійснила масований ракетний обстріл, проте всі повітряні цілі були знищені
Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»
16 травня, 08:54
Окупанти вдарили по промзоні Тернополя (оновлено)
Окупанти вдарили по промзоні Тернополя (оновлено)
13 травня, 23:57
Сили ППО знищили всі повітряні цілі над столицею
Над Києвом знищено близько півтора десятка ракет: деталі від влади
9 травня, 06:41
Сили ППО збили над столицею ракети
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
9 травня, 06:10
Ракети типу Х-22 ворог спрямував по складу одного з продовольчих підприємств
Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину
8 травня, 07:46
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
1 травня, 21:00

Події в Україні

ЗСУ нанесли удари по складах та базах росіян під Маріуполем (відео)
ЗСУ нанесли удари по складах та базах росіян під Маріуполем (відео)
Сирський відвідав Лиманський напрямок і анонсував контрнаступ ЗСУ
Сирський відвідав Лиманський напрямок і анонсував контрнаступ ЗСУ
Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах
Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах
Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)
Падіння уламків ракети на Львівщині: рятувальники показали наслідки (фото)
Повітряні сили повідомили, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16
Повітряні сили повідомили, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16
Росіяни влучили у військовий об'єкт на Хмельниччині
Росіяни влучили у військовий об'єкт на Хмельниччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
39K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
30K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
17K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту