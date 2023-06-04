Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки

Сьогоднішній нічний наліт здивував кількістю задіяних стратегічних бомбардувальників

Статистика авіанальотів ТУ-95 ракетами Х-101/Х-555

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26 травня: 5 штук ТУ-95 запущено/знищено 10/10

29 травня: 9 штук ТУ-95 запущено/знищено до 40/37

2 червня: 5-6 штук ТУ-95 запущено/знищено 15/15

4 червня: 6 штук ТУ-95 запущено/знищено 6/4

Як бачимо зі статистики сьогоднішній нічний наліт найбезглуздіший щодо кількості задіяних стратегічних бомбардувальників. З аеродрому Оленья, а це Кольський півострів пригнали аж 6 бортів, щоб запустити 6 ракет.

Тут можливі два варіанти. Або під час атаки сталася якась позаштатна ситуація. Або вони розстріляли вже весь запас за останні 2 тижні. Що насправді сталося ми не знаємо. Але за півтора тижня вони розстріляли обсяг двомісячного виробництва.

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Щоправда, особливого приводу для радості теж немає. Ракет Х-101 за заявою ГУР можуть виробляти до 35 одиниць на місяць.

За період 26 травня-4 червня вони запустили двомісячний запас, а саме 71 ракету Х-101/Х-555

Своїм постом я просто хотів зафіксувати якусь тенденцію великої кількості бомбардувальників, що вилетіли, і низьке ракетне навантаження на кожен бомбардувальник. Максимальне навантаження кожен ТУ-95 може нести 8 ракет Х-101 або 6 ракет Х-555