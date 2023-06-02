У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

У ніч на 2 червня о 1:55 у Києві, а через дві хвилин і в області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека охопила більшість українських областей. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічної авіації РФ у межах Каспійсько-Ростовського регіону. Є загроза пусків ракет типу Х-101/555 зі стратегічного бомбардувальника Ту-95 з Каспійського напрямку.

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Перейдіть в укриття та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 2:00 виглядає так:

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Нагадаємо, завершилася 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву (знищені нашими захисниками) та випустив дві керовані ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив приблизно 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.