У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку



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Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили Фото: hk.npu.gov.ua

У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території

У середу, 29 липня, у Харкові повідомили про замінування торгового центру в Московському районі. Силовики не знайшли вибухівку, але при цьому довелося евакуювати 4 тисячі відвідувачів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції.

«У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 17:35.

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації інциденту згідно з Кримінальним кодексом України.

Зараз поліція шукає того, хто повідомив про «замінування».

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про торговельно-розважальний комплекс «Україна».