У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої територіїУ середу, 29 липня, у Харкові повідомили про замінування торгового центру в Московському районі. Силовики не знайшли вибухівку, але при цьому довелося евакуювати 4 тисячі відвідувачів.
Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції.
«У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 17:35.
Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації інциденту згідно з Кримінальним кодексом України.
Зараз поліція шукає того, хто повідомив про «замінування».
За даними місцевих ЗМІ, мова йде про торговельно-розважальний комплекс «Україна».