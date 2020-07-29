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    Події в Україні

    У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку

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    Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили - У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
    Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили
    Фото: hk.npu.gov.ua

    У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території

    У середу, 29 липня, у Харкові повідомили про замінування торгового центру в Московському районі. Силовики не знайшли вибухівку, але при цьому довелося евакуювати 4 тисячі відвідувачів.

    Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції.

    «У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 17:35.

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    У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
    У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
    У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
    У Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації інциденту згідно з Кримінальним кодексом України.

    Зараз поліція шукає того, хто повідомив про «замінування».

    За даними місцевих ЗМІ, мова йде про торговельно-розважальний комплекс «Україна».

    Харків ЗМІ замінування Україна поліція
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