У Дніпрі підлітки жартома «замінували» магазин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Дніпра встановила двох неповнолітніх хлопців, які «замінували» торгівельний заклад

За невдалий жарт батькам неповнолітніх загрожує адміністративна відповідальність

У Дніпрі евакуювали понад 40 людей з магазину через повідомлення про «замінування».

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Неповнолітні хлопці повідомили поліцію Дніпра про «замінування» двоповерхової будівлі магазину. Повідомлення виявилося жартом і батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність.

За інформацією пресслужби поліції Дніпра, 31 липня правоохоронці отримали повідомлення про замінування магазину на бульварі Слави у Соборному районі Дніпра. На місце виїхали поліцейські та вибухово-технічна служба.

З приміщення евакуювали близько 40 осіб. Під час обстеження 2-поверхової будівлі вибухових і небезпечних предметів не виявили.

В ході подальших заходів працівники поліції встановили осіб, які телефонували до поліції. Ними виявились двоє підлітків, 14 та 15 років.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.